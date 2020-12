Polo bibliomuseale: arrivati nuovi libri per bambini e studenti

Cresce il patrimonio librario e documentario delle tre biblioteche afferenti il Polo BiblioMuseale, grazie al lavoro della direzione e dei collaboratori che hanno operato in tal senso con un lavoro mirato da mesi, nonostante le difficoltà logistiche causate dall’emergenza sanitaria, ad intercettare specifici fondi del Ministero dei Beni Culturali. L’acquisto dei testi da mettere a disposizione dell’utenza nella Biblioteca di viale Commenda, nella Biblioteca specialistica del Museo “F.Ribezzo” e nel Presidio di Lettura ex Convento S.Chiara è stata fatta con criteri scientifici di sviluppo delle collezioni, preservando la “mission” specifica dei diversi istituti culturali tenendo in particolare conto sia l’età che gli interessi delle diverse tipologie di utenza.

In particolare, per la Biblioteca specialistica del Museo “F.Ribezzo”, che ha utilizzato il finanziamento di 5.000,95euro le scelte hanno riguardato testi scientifici di archeologia e storico-artistici con particolare attenzione alle figure storiche ed ai manufatti che hanno avuto relazioni con il territorio brindisino nei periodi di maggior splendore della città.

Per il Presidio di Lettura “Ex Convento S.Chiara”, che ha ricevuto il finanziamento 2.143,26 euro sono state prese in forte considerazione le esigenze espresse dai frequentatori tramite le richieste di acquisto fatte personalmente agli addetti o inoltrate online tramite il portale. Si è quindi arricchito il patrimonio esclusivamente con volumi di saggistica in tutti i campi del sapere con particolare riguardo, così come richiesto, su argomenti di new economy e net economy, nonché di approfondimento sulle tematiche riguardanti le interazioni dei social con la vita reale e i dizionari di tutte le lingue.

Per la Biblioteca pubblica di Viale Commenda e la Biblioteca dei Bambini, che hanno ricevuto il finanziamento di 10.001,90 euro è stato deciso di riservare una quota parte di 2.000,00 euro per l’acquisto di testi per la Biblioteca dei bambini, differenziando le scelte per età e tematiche.

Per i più piccoli (0-5 anni) sono stati individuati soprattutto libri di fantasia e per stimolare la crescita e l’apprendimento di concetti facili (colori, suoni etc), albi cartonati, pop up, libri morbidi, libri da colorare. Per i fanciulli ed i ragazzi, rispettivamente (6-10 e 11-14 anni), l’offerta si è arricchita soprattutto di libri di divulgazione ed approfondimento anche in considerazione del fatto che la sezione “narrativa” è piuttosto corposa.

La scelta dei testi per la Biblioteca Adulti ha comportato dapprima uno screening totale del posseduto, suddividendolo per classe Dewey, così da acquistare testi volti ad implementare quelle classi dello scibile particolarmente carenti o con testi non più aggiornati. I testi acquisiti saranno presto messi a disposizione dell’utenza, in sicurezza a seguito di un puntuale lavoro di catalogazione che è già in essere di cui sarà data presto tempestiva comunicazione e al cui termine saranno resi fruibili.