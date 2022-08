Addio al piccolo Ivan, per l'ultimo saluto tutti vestiti da personaggi Disney

FASANO - Purtroppo non ce l'ha fatta il piccolo Ivan di Montalbano di Fasano. Era gravemente malato da tempo. Il piccolo guerriero si è spento poche ore fa. I funerali si svolgeranno domani, 24 agosto, alle 9 presso la chiesa di Montalbano. Per Ivan si erano mobilitati in molti lo scorso luglio, per esaudire il suo sogno. Ivan voleva visitare Dinseyland, ma le sue condizioni di salute rendevano difficoltoso, se non impossibile, il lungo viaggio. Così l'associazione di Fasano, "La banda di Minnie e Topolino", recependo la richiesta della mamma di Ivan, si era mobilitata per donargli una serata di gioia. L'associazione, infatti, dal 2012 attua interventi di Clownterapia negli oncologici pediatrici e grazie al suo parco costumi, circa 150 tra mascotte Disney e Marvel, domenica 3 luglio è scesa in piazza a Montalbano con tutti i personaggi amati da Ivan.

Ora si chiede un ultimo sforzo, per i funerali: tanti figuranti per impersonare un'ultima volta i personaggi Disney, tanto amati da Ivan. La presidente dell'associazione "La banda di Minnie e Topolino", Ilaria Sardella, ha spiegato: "La mamma, in ricordo di quella serata che ha reso tanto felice Ivan ha chiesto che per l'ultimo saluto ci siano le sue mascotte a salutarlo. Sappiamo che si tratta di un giorno feriale e molti potrebbero avere problemi, ma chiediamo un'ultimo sforzo per Ivan". Per prendere parte, in qualità di figuranti, bisogna contattare Ilaria Sardella al numero 393 44 23 531. La famiglia di Ivan ha chiesto che tutti coloro che parteciperanno al funerale indossino una maglietta bianca. Ha chiesto inoltre che non vi siano omaggi floreali, ma è stata già disposta una raccolta fondi per un'associazione che ha aiutato sempre la famiglia di Ivan: Apleti Ovb.