Addio al sindacalista ed ex segretario della Fim Cisl Brindisi Franco Scalera

MESAGNE - Oggi, domenica 9 gennaio 2022, è deceduto Franco Scalera, 70enne sindacalista di Mesagne. Nella sua lunga esperienza sindacale è stato anche segretario generale della Fim Cisl Brindisi. I cassintegrati della ex Gse hanno ricordato il sindacalista con una nota: "Con la sua scomparsa va via un modo umano di ricoprire un ruolo sindacale, di trade union tra lavoratori e aziende che oramai non ha più riscontro ai giorni nostri. Franco Scalera resterà una pietra miliare nella nascita del polo aeronautico brindisino con la creazione dell'indotto che ha dato lavoro a centinaia di famiglie del territorio. Noi, cassintegrati della Dcm srl (ex Gse) perdiamo uno strenuo difensore dei nostri diritti. In questo triste momento siamo vicini alla sua famiglia affranta dal dolore". I funerale si svolgeranno domani mattina (10 gennaio) alle 11 presso la chiesa di San Pio a Mesagne.