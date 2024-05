Addio a suor Margherita Maria: ha insegnato scienze a intere generazioni

SAN DONACI - Ieri (domenica 12 maggio 2024), durante la notte, suor Margherita Maria, nel giorno della Ascensione del Signore, ha raggiunto il cielo. Aveva 92 anni ed era una suora stimmatina, di San Donaci. La professoressa di scienze naturali, che aveva curato la formazione di centinaia di studenti, ha raggiunto la comunità eterna. Di lei rimane la disponibilità a tutto campo dell'insegnamento, rimangono i quadernoni che faceva compilare alle sue alunne e da cui attingono ancora, ora che sono insegnanti e maestre di vita.

Non si era mai lamentata, pur avendo tutta la settimana stracolma di ore, durante le quali trasmetteva alle sue ragazze oltre alle sue lezioni di geografia astronomica, gli insegnamenti di vita, celando sempre ben bene le sue origini nobiliari. Aveva lavorato e non poco per costruire un laboratorio di scienze, rendendo le sue alunne collaboratrici della sua alta professionalità.

La si può immaginare sempre freddolosa, follemente innamorata del suo Maestro divino. E quando negli anni del '68 le ragazze avrebbero voluto fare altro, suor Margherita Maria le responsabilizzava, creandole capoclassi e rendendole responsabili dell'ordine e della disciplina scolastica. Per raggiunti limiti di età non insegnava più e si dedicava a trasmettere i rudimenti del sapere scientifico a delle bambine che sempre andavano a trovarla.

Ecco l'ultimo saluto di don Amelio De Filippis, cappellano presso l'ospedale Perrino di Brindisi: "Cara suor Margherita Maria, ora non hai più da insegnare, potrai riposare a lungo sul petto del tuo Sposo Divino. Godi con le tue consorelle la gioia della Pasqua eterna".

