Adecco: opportunità per 30 consulenti di vendita, anche, in Puglia

Adecco, società specializzata di The Adecco Group che sviluppa e valorizza il capitale umano, seleziona 30 figure professionali nell’area commerciale per Forvalue, da inserire nelle filiali bancarie delle regioni Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia e Puglia. I consulenti di vendita prescelti svilupperanno opportunità di business sia in autonomia che sfruttando le partnership di Forvalue, società controllata da Innolva, che nasce dalla partnership strategica tra Intesa Sanpaolo e Gruppo Tinexta in soluzioni innovative e gestione del credito, con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo delle pmi italiane e accompagnarle nel loro percorso di crescita.

Le figure selezionate avranno la possibilità di lavorare in un ambiente dinamico e di forte crescita, con un sistema provvigionale incentivante e ai più alti livelli di mercato, premi provvigionali trimestrali e una formazione sul campo sia outdoor che indoor. Ai candidati è richiesta un’esperienza di vendita - anche limitata - di soluzioni digital e/o di servizi di consulenza, predisposizione alle nuove tecnologie, forte motivazione, capacità di adattamento al cambiamento e un approccio strutturato che consenta di lavorare in coordinamento con i processi aziendali per la pianificazione e il raggiungimento degli obiettivi.

Per inviare la propria candidatura, scrivere a ricercaeselezione.agenti@adecco.it. Ulteriori informazioni sull’azienda, sulle figure ricercate e sulle modalità per candidarsi sono disponibili a questo link.