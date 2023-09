No al deposito Edison: anche il sindacato Cobas aderisce alla catena umana

BRINDISI – Anche il sindacato Cobas parteciperà sabato prossimo (30 settembre), alla manifestazione indetta dalle associazioni ambientaliste brindisine contro la costruzione nel porto di Brindisi del deposito Gnl di Edison. Si tratta di una catena umana che si snoderà dai giardinetti di pizza Vittorio Emanuele a piazzale Lenio Flacco. L’iniziativa è in programma per le ore 18

“Già dai tempi non sospetti - si legge in una nota a firma di Roberto Aprile e Cosimo Quaranta, in rappresentanza del sindacato - il Cobas ha monitorato costantemente la questione del deposito costiero di Gnl che Edison vorrebbe costruire nel porto di Brindisi ed ha sempre avuto, in maniera limpida e chiara, la posizione di contrarietà ad un impianto pericoloso per la sicurezza e la salute dei cittadini brindisini”.

“Non solo ma ha avuto la posizione di contrarietà anche in ragione del fatto che l'impianto è assolutamente anacronistico rispetto agli impegni assunti dall’Unione Europea ovvero di ridurre del 55 percento le emissioni climalteranti entro il 2030 e di renderle neutre entro il 2050 sapendo che il Gnl non è altro che gas metano che da tempo ormai è dimostrato da ampia letteratura scientifica mondiale essere altamente dannoso per il clima”.

“Un impianto manifestamente inutile; non porterà - sostiene ancora il Cobas - alcun vantaggio né per la tanto sbandierata transizione energetica del nostro Paese rispetto ad un suo ipotetico utilizzo per autotrazione e né per l’immaginata immissione nella rete Snam in funzione di una presunta sicurezza energetica nazionale che sarebbe tutta da dimostrare nei fatti e con carte alla mano”.

Il Cobas inoltre “rivolge l’appello ai singoli cittadini, alle Associazioni, ai Movimenti, Sindacati e quanti altri ad aderire al costituendo comitato per creare i presupposti che vadano nella direzione di traguardare un nuovo modello di sviluppo per Brindisi che valorizzi le reali potenzialità del territorio e del porto con le attività ad esso annesse e connesse”. L'appuntamento è per il 3 ottobre alle ore 17:30 presso la sede Cobas in Viale Commenda, 74 a Brindisi.