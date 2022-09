Admo Puglia: anche Brindisi e Mesagne tra le tredici città pugliesi per "Match It Now"

BRINDISI - Tutto pronto, anche in Puglia, per Match It Now, il più grande evento di sensibilizzazione sulla donazione di midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche, in programma quest’anno nella settimana compresa tra il 18 e il 25 settembre 2022.

Due gli spunti che rendono questa edizione più significativa e importante: la concomitanza con la prima Giornata Mondiale dedicata ai donatori di midollo osseo, in calendario sabato 17 settembre 2022, e la necessità impellente di portare iscritti al Registro Donatori considerata la drastica contrazione del numero di nuove iscrizioni, a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid 19 (riduzione che è andata in controtendenza rispetto all’aumento dei malati).

Ben tredici le città pugliesi che contribuiranno alla diffusione e al successo su tutto il territorio dell’evento nazionale promosso da Admo - Associazione Donatori Midollo Osseo, insieme a Ministero della salute, Centro Nazionale Trapianti, Centro Nazionale Sangue, Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo (Ibmdr) e associazione Adisco, con il patrocinio di Rai per il Sociale. Match It Now 2022 ha come obiettivo quello di raggiungere quota 1000 tipizzati su tutto il territorio italiano. Tra queste Mesagne e Brindisi dove i volontari si ritroveranno, rispettivamente, domenica 18 settembre 2022 in via Panareo 8, dalle ore 8 alle ore 12 (info: admomesagne@admopuglia.it / 320 7888669) e giovedì 13 ottobre 2022 al Parco Cesare Braico, dalle ore 8,30 alle ore 12. (info: brindisi@admopuglia.it / 340 4672902)A Mesagne, nella stessa occasione, sarà possibile donare il sangue grazie alla collaborazione con la Fidas Leccese.

Tante le collaborazioni attivate dai singoli referenti nelle singole, tante le iniziative in agenda, tante le opportunità per i pugliesi di età compresa tra i 18 e i 35 anni, con un peso corporeo di almeno 50 kg e in buono stato di salute per procedere con il prelievo di sangue propedeutico alla tipizzazione e con l’iscrizione al Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo. Ulteriori informazioni, gli aggiornamenti sulle iniziative delle singole sedi e altri approfondimenti sono disponibili sul sito www.admopuglia.it e sui canali social di Admo Puglia.

(in foto: Valeriano Roma, referente di Mesagne e zona nord della provincia di Brindisi, Katiuscia Barbarossa, referente di Brindisi e zona sud della provincia e Chiara Franco, volontaria del servizio civile di Admo Puglia)