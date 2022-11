Adoc, attiva lo sportello informativo in materia immobiliare

BRINDISI - A partire da giovedì 1 dicembre 2022 presso la sede Adoc di Brindisi, Corso Umberto I 85, prenderà avvio lo sportello informativo in materia immobiliare “Casa Adoc” per accogliere cittadini e consumatori che si trovino ad affrontare le problematiche inerenti la materia immobiliare e dare risposti ai loro dubbi. Coerentemente con i fini istituzionali, nell’intento di rafforzare la conoscenza dei diritti dei cittadini, soprattutto nelle fasce della popolazione economicamente più deboli, lo sportello Adoc offrirà servizio di primo ascolto: sarà possibile porre a professionisti esperti domande tecniche, giuridiche, fiscali e amministrative in materia di compravendita/locazione di case o terreni, aste giudiziarie, questioni condominiali, mutui, agenzie immobiliari. A partire da giovedì 1 dicembre 2022 lo sportello sarà aperto: mercoledì mattina dalle ore 10:00 alle 12:00, giovedì pomeriggio dalle 17:00 alle 19:00. Per info e contatti: brindisi@adocpuglia.it