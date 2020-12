Adoc e istituto comprensivo "Commenda" insieme per la solidarietà

BRINDISI - Si terrà, mercoledì 16 dicembre, alle ore 11, presso la scuola secondaria di primo grado “Giulio Cesare” di Brindisi, alla presenza delle autorità civili e religiose e dei responsabili della Caritas diocesana di Brindisi e Ostuni, la cerimonia di consegna dei prodotti alimentari raccolti nell’ambito dell’iniziativa “Mettiamoci il cuore doniamo per aiutare” promossa dall’istituto comprensivo commenda in collaborazione con Adoc.

L’iniziativa, rientrante nel più ampio progetto “EduchiAmo alLa Gentilezza”, nel registrare un forte coinvolgimento ed una proficua partecipazione dell’intera comunità scolastica, si pone l’obiettivo temporale di poter contribuire ad alleviare le sofferenze economiche delle numerose famiglie brindisine nel periodo natalizio ma soprattutto di far maturare nelle giovani generazioni una sempre più crescente coscienza civica per una società più equa e solidale. Per l'iniziativa hanno collaborato la Caritas Diocesana di Brindisi e Ostuni, Big market di Paolo Valente, Francioso di Sabina Sportelli ed Ecotecnica.