“Adotta a Brindisi il tuo filare”: presentato il progetto di Tenute Lu Spada

BRINDISI – Primi, importanti passi sui mercati esteri, costruzione della cantina in corso, affermazione dei propri prodotti nel filone bio della produzione enologica italiana, presenza nelle maggiori fiere italiane ed estere. In questo scenario decisamente di crescita, l’azienda Tenute Lu Spada lancia una sorta di azionariato popolare con il progetto “Adotta a Brindisi il tuo filare”, aprendo ai consumatori la possibilità di investire dai 300 ai 350 euro annui per dare il proprio nome o quello di una persona cara o amica ad una frazione dei vigneti (con tanto di targa).

In cambio, i sottoscrittori potranno ricevere sei bottiglie dell’annata di adesione, provenienti dall’affinazione e dall’imbottigliamento della produzione del vigneto prescelto, oppure sei bottiglie dell’annata in vendita, oltre ad altre sei bottiglie miste di altri vini, con consegna in tutta Italia senza maggiorazioni, lo sconto del 20 per cento sui prezzi di vendita dei prodotti di Tenuta Lu Spada, del 10 per cento sugli acquisti online, degustazione di due vini ad ogni visita in azienda, partecipazione ai lavori stagionali, iscrizione gratuita al wine club con eventi dedicati.

Il progetto, è stato spiegato in una apposita conferenza stampa, rientra in una politica aziendale attenta non solo ai protocolli della produzione biologica ed alla crescita di un approccio diverso dei consumatori alle produzioni enologiche locali, ma anche nutrita da una forte consapevolezza sociale che guarda alla valorizzazione dei vigneti autoctoni di negroamaro, malvasia nera, susumaniello, minutolo, attraversati dall’antico percorso della Via Appia e cresciuti in un microclima dove la vicinanza del mare ha un ruolo importante, all’impatto ambientale degli interventi di cura e produzione, e che punta testimoniare la grande rilevanza dell’agroalimentare nei processi di sviluppo di un territorio, quello di Brindisi, da millenni votato alla cultura e coltura del vino e dell’olivo.

Tenute Lu Spada sta investendo importanti risorse dei soci nella crescita delle dotazioni aziendali, come dimostra la realizzazione della nuova cantina, e sta cercando spazio nei mercati esteri. Si cominciano a raccogliere oggi i frutti della prima presenza al Vinitaly del 2022, con contratti in arrivo da Canada, Stati Uniti, Danimarca, Germania, e si guarda oltre al Vinitaly 2023, anche alle fiere specializzate di Bologna (Slow Wine Fair del 23-26 febbraio prossimi) e tedesche. Il settore è sempre quello dei vini bio, dove Tenute Lu Spada ha conquistato con il minutolo bianco Avocetta 2021 il Certificato di eccellenza 2023 della Guida Bio, e con il negroamaro Nyroca Rosso Salento Igt 2020 la medaglia d’oro all’Organic Wine Award 2022.

Alla conferenza stampa della mattinata di sabato 4 febbraio, oltre alla stampa locale, hanno partecipato l’amministratore di Tenute Lu Spada, Carmine Dipietrangelo, l’enologo Giuseppe Pizzolante Leuzzi, la responsabile marketing Giorgia Brandi, ed una rappresentanza dei soci dell’azienda. Contatti: www.tenuteluspada.it/ info@tenuteluspada.it/ (+39) 393 826 3651