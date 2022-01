San Pancrazio Salentino: “Adottati sei cani ospiti del canile comunale”

SAN PANCRAZIO SALENTINO - “Nel giro di pochi giorni, dopo l’appello del sindaco Edmondo Moscatelli, quasi tutti cani ospiti del canile di San Pancrazio Salentino sono stati adottati”. Lo si apprende da una nota dell’amministrazione di San Pancrazio. “Sei amici a quattro zampe - si legge ancora nella nota - sono stati affidati a Toto Micelli, Stefania De Pace e Anna Palma Vetrugno, persone ‘dal cuore grandissimo’ come le ha definite lo stesso primo cittadino nel ringraziarle pubblicamente. Resta da trovare una sistemazione per un pastore maremmano che necessita di cure veterinarie. Nei giorni scorsi il sindaco aveva ricordato le prerogative del canile sanitario, operante da diversi anni e nato con i nobili propositi di lotta al randagismo nonché per assicurare ai cani ricoverati un adeguato trattamento sanitario”.

“Fra queste l’accoglienza e la cura, la profilassi, la sterilizzazione e la microchippatura. Terminate queste operazioni, che per legge devono concludersi entro 60 giorni, l’ospite deve essere trasferito in un canile rifugio o, su indicazione del sindaco e previo parere favorevole Asl, rimesso in libertà come cane di quartiere con polizza assicurativa. Inoltre, il canile sanitario può essere gestito, sempre per legge, in modo diretto dall'Ente o dato in gestione con convenzione, per alcune funzioni, ad associazioni di volontariato”.

Fra gli obiettivi perseguiti dall’amministrazione comunale vi è inoltre “quello di ricostruire anagrafe canina e di incentivare le adozioni, azioni già stabilite con una delibera dell’11 gennaio scorso, con la quale si dà mandato agli uffici comunali di predisporre un bando di gara con manifestazione di interesse rivolto alle associazioni animaliste interessate. A San Pancrazio Salentino, anche sul canile – conclude la nota - si cambia registro. A partire dal fatto che il servizio Asl sarà ripristinato a partire da lunedì”.