Adriatic Cup: Brindisi è pronta per il Campionato Mondiale F2

BRINDISI - Manca davvero poco. Dal 28 al 30 giugno, infatti, il cuore della motonautica internazionale batterà a Brindisi, pronta ad ospitare l'edizione 2024 dell'Adriatic Cup, World Championship F2 e Formula Junior. Sono numerosi i piloti, provenienti da diversi Paesi d'Europa e dagli Emirati Arabi Uniti, che hanno confermato la presenza a Brindisi. Di seguito, i nomi.

Svezia: Johan Osterberg (1975), team Ajo, boat Molgaard, Mathilda Wiberg, team Wiberg Racing, boat Molgaard; Norvegia: Tobias Munthe- Kaas (1984), team Stromoy Racing, Mette Bjerknaes (1989), JRM Racing; Finlandia: Totti Kemppainen, team Sharjah; Lettonia: Nikita Lijcs, Jurmala Racing Team; Lituania: Edgaras Riabko (1984), Hegelmann Racing Team, Egidijus Dagilis (1973); Slovacchia: Tomas Cermak (1978), Certo Racing; Peter Zak, Blumental Clinic F2 Team; Emirati Arabi Uniti: Mansoor Al Mansoori (1994), team Abu Dhabi; Rashed Al-Qemzi (1992), team Adu Dhabi; Portogallo: Duarte Benavente, Atlantic team; Gran Bretagna: Matthew Palfreyman; Owen Jelf (1966), Team Owen Jelf Racing; Italia: Tullio Maria Abbate (1999), Champion Marine Racing Team; David Del Pin; Giacomo Sacchi Abbate.

Sono questi i nomi dei piloti protagonisti dell'Adriatic Cup che, se da un lato celebra uno sport di nicchia che a Brindisi ormai non è più tale, dall'altro consente alla città di brillare sulla scena internazionale. Le acque cristalline del porto interno faranno da sfondo a gare mozzafiato che vedranno protagonisti piloti provenienti da tutto il mondo.

L'evento, organizzato dal Circolo Nautico Porta d'Oriente, in collaborazione con Fim e Uim, e in partnership con Regione Puglia, PugliaPromozione, Comune di Brindisi, Capitaneria di Porto, Adspmam, Camera di Commercio e Confindustria Brindisi, catalizzerà l'attenzione degli appassionati degli sport acquatici e offrirà interessanti momenti di spettacolo e divertimento al pubblico che raggiungerà il lungomare Regina Margherita. Gli spettatori avranno l'opportunità di assistere a gare emozionanti e adrenaliniche, potranno sostenere barche e piloti preferiti in un'atmosfera di pura eccitazione.

"Siamo entusiasti di ospitare anche quest'anno l'Adriatic Cup World Championship F2. Questo evento rappresenta il culmine di mesi di preparazione e collaborazione fra il comitato organizzatore e le federazioni nazionale ed internazionale. Al contempo è frutto di una intensa collaborazione tra il Circolo Nautico Porta d'Oriente e l’amministrazione comunale che attende di accogliere piloti e team, nonché di conoscere il vincitore di questa tappa mondiale", ha commentato il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna.