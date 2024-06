Adriatic cup: protagonisti i team Del Pin "We are in Puglia" e Champion Marine Montecarlo

BRINDISI - Nel giorno delle prove cronometrate dell'Adriatic Cup, World Championship F2, di scena a Brindisi nel porto interno, protagonisti i team Del Pin e Champion Marine di Montecarlo, il primo in rappresentanza della Regione Puglia, il secondo del Comune di Brindisi.

Soddisfatto il presidente della Federazione italiana motonautica, Vincenzo Iaconianni, che ha dichiarato: "È andato tutto benissimo come al solito, il campo di gara è straordinario, la location è fantastica ed è apprezzata dai piloti. Questa cosa mi fa particolarmente piacere perchè io sono il fautore della prima edizione di questo evento che, tra l'altro, valorizza e rispetta il mare visto che le emissioni di questi motori sono sostenibili, al di sotto dei parametri americani che sono più rigidi di quelli europei. Non è un dettaglio, ma un valore aggiunto. Complessivamente, spero che i pugliesi si rendano conto di quanto questo mondiale sia importante non solo per la motonautica".

Sul supporto della Regione Puglia all'evento, il presidente ha aggiunto: "Abbiamo uno straordinario rapporto con tutte le regioni d'Italia, ci fa piacere che anche la Regione Puglia, alla luce del potenziale di questa competizione in termini di marketing per il territorio, abbia voluto stare accanto agli organizzatori in maniera fattiva. Tra i piloti, infatti, c'è il team Del Pin che, con l'imbarcazione "We are in Puglia", rappresenta proprio la Regione.

"Oggi la competizione sportiva e la festa per il territorio entrano nel vivo. Le prove cronometrate sono un'anteprima di quello che vivremo domenica, a partire dalle 18:00, con la spettacolare parata di piloti e bandiere che precede la gara. Abbiamo avuto il piacere di ospitare la Regione Puglia - tra partners istituzionali dell'evento - e questo per noi è motivo di grande soddisfazione. Questa sera, invece, il concerto 'Emozioni' di Mogol Carroccia sul lungomare Regina Margherita, attesissimo appuntamento dell'edizione 2024 dell'Adriatic Cup, sarà il momento clou della festa che abbiamo voluto organizzare per la città".

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui.