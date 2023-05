Aeroporto di Brindisi bike friendly: inaugurato il servizio per i cicloviaggiatori

BRINDISI - Inaugurato oggi (lunedì 29 maggio 2023) nell’aeroporto del Salento di Brindisi, il secondo “bike facility point” aeroportuale d’Italia, dopo quello del Karol Wojtyla di Bari. Erano presenti l’assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Anita Maurodinoia, il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, la dirigente Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza Tpl della Regione Puglia, Francesca Arbore, e Patrizio Summa, direttore Progetti speciali - Aeroporti di Puglia.

Anche l’aeroporto del Salento, quindi, ha da oggi il suo servizio aeroportuale dedicato ai cicloviaggiatori, con una postazione attrezzata per il montaggio e lo smontaggio della bici, segnaletica, percorsi guidati e informazioni sui canali istituzionali di Aeroporti di Puglia.

Il set di soluzioni per facilitare l’accessibilità degli aeroporti di Bari e Brindisi da parte dei viaggiatori in bici è stato realizzato da Aeroporti di Puglia SpA su iniziativa dell’assessorato ai Trasporti e alla Mobilità Sostenibile della Regione Puglia, quale azione pilota del progetto di cooperazione transnazionale “Mimosa - MarItime and MultimOdal paSsenger trAsnport services” (Soluzioni e servizi per un trasporto passeggeri marittimo e multimodale sostenibile), finanziato dal programma Interreg Italia-Croazia 2014-2020 con complessivi 500 mila euro circa.