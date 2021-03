Aeroporto di Brindisi, da giugno nuove voli per Pisa e Bologna

La compagnia Wizz Air opererà due nuovi collegamenti: quattro frequenze settimanali per la città toscana, tre per il capoluogo emiliano

BRINDISI - Aeroporti di Puglia comunica che dal prossimo mese di giugno la compagnia Wizz Air opererà due nuovi collegamenti dall’Aeroporto del Salento di Brindisi rispettivamente per Bologna, a partire dal 1 giugno, e Pisa, a partire dal 2 giugno. I voli, operati con un aeromobile Airbus A320, prevedono quattro frequenze settimanali su Pisa (ogni lunedì, mercoledì, venerdì e domenica) e tre frequenze settimanali su Bologna (ogni martedì, giovedì e sabato). I biglietti sono già in vendita sul sito del vettore.

“Accogliamo con particolare soddisfazione i nuovi voli operati da Wizzair su Brindisi - ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Tiziano Onesti - Il potenziamento dei collegamenti nazionali, grazie anche ad una rimodulazione delle strategie commerciali, costituisce un passaggio importante per i nostri aeroporti, specie in vista dell’imminente stagione estiva. L’aeroporto di Brindisi, infatti, rappresenta un’infrastruttura strategica per il comparto turistico del Salento. Sia pur in un contesto ancora difficile, grazie ad un importante lavoro di squadra tra tutti gli operatori coinvolti, si stanno ponendo le basi per ricomporre, unitamente all’Amministrazione regionale e ai vettori, un quadro di accessibilità aerea e di competitività che ci auguriamo possa stabilizzarsi e ritornare quanto prima ai livelli pre-pandemia ”.

“Sono lieto di poter informare i nostri passeggeri sull'ulteriore sviluppo della rete di Wizz Air dalla Puglia. Le nuove rotte promuoveranno la mobilità domestica e sosterranno le economie locali. L'annuncio di oggi è alla base del forte impegno a lungo termine della compagnia aerea nei confronti dell'Italia e della regione. Spero che una volta che le restrizioni si saranno allentate, i passeggeri potranno approfittare dei prezzi bassi di Wizz Air abbinati a un'esperienza a bordo di alta qualità” ha dichiarato Andras Rado - Corporate Communication Manager WizzAir.