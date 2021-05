Aeroporto, nuovo volo Brindisi-Milano Linate: sei frequenze settimanali

BRINDISI – Aeroporti di Puglia comunica che dal prossimo 3 luglio la compagnia aerea WizzAir opererà un nuovo volo tra Brindisi e Milano Linate. Il collegamento si articolerà su sei frequenze settimanali (non opererà il giovedì). I biglietti sono già in vendita sul sito del vettore. Contestualmente WizzAir avvierà una doppia frequenza settimanale (ogni martedì e sabato) su Santorini.

“Il potenziamento del network nazionale – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Tiziano Onesti – è un passaggio fondamentale in vista della ripresa a cui stiamo lavorando di concerto con la Regione Puglia e tutti i soggetti coinvolti. L’annuncio del nuovo operativo su Brindisi è oltremodo importante, nella logica di rete aeroportuale, perché arricchisce l’offerta sulla direttrice Nord-Sud, strategica per l’economia pugliese, soprattutto per il comparto turistico. La scelta di presidiare il ricco bacino che gravita su Milano Linate, oltre a supplire alla riduzione dell’offerta da parte di Alitalia, ben si colloca nel piano strategico di Aeroporti di Puglia, rimodulato in funzione delle conseguenze determinate dalla pandemia, che proprio nei collegamenti nazionali ha una leva fondamentale per stimolare la ripresa del traffico aereo. Una ripresa destinata, peraltro, ad apprezzarsi ulteriormente in funzione del raggiungimento di condizioni di sicurezza sanitaria sempre più diffuse, grazie e soprattutto della compagna vaccinale in corso”.