Il centro anziani di Bozzano affidato fino a fine anno a un "Comitato di Gestione"

BRINDISI – Potrebbe presto riaprire il centro anziani situato al rione Bozzano. La giunta comunale ha dato l’ok all’affidamento della gestione della struttura al “Comitato di gestione Centro anziani” fino al 31 dicembre 2023, garantendo la convivenza anche con il Csv e la comunità di Sant’Egidio, che già utilizzavano alcuni locali

Il centro anziani non svolge più tale funzione dal 2020, quando venne trasformato in centro vaccinale anti Covid. Da allora i pensionati reclamano la riattivazione di un servizio fondamentale per le attività di socializzazione.

Negli ultimi tre anni si sono svolte solo attività effettuate dalla comunità di Sant’Egidio nell’ambito del programma “Viva gli anziani”, oltre a quelle del Csv.

Il centro, fra l’altro, era stato inserito nel programma “Hub di innovazione sociale”.