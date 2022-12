Torna in mercatino di Natale in piazza Vittoria: lo gestirà il Duc Brundisium

BRINDISI – Torna anche quest’anno il mercatino natalizio di piazza Vittoria e a gestirlo sarà il Duc (Distretto urbano del commercio) Brundisium, dall’8 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023. Nei giorni scorsi la giunta comunale di Brindisi ha approvato, tramite una delibera, il protocollo di intesta fra amministrazione comunale e Duc. Oltre al mercatino, sono previste altre tre iniziative: il Christmas Baby Parking; il servizio di collegamento (in forma completamente gratuita per chi esibisce lo scontrino di un acquisto effettuato, mentre ha il costo di un euro per chi non ha effettuato alcun acquisto) tra aree parcheggio gratuite e centro-città, con utilizzo di navette elettriche e/o un motocarro Ape calessino; il servizio di guardiania dal 8 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023 dalle 19.00 alle 03.00. Tale protocollo era stato preceduto da un paio di delibere per l’allestimento delle luminare e per l’organizzazione di eventi, in particolare nel centro cittadino.

Il protocollo fissa una serie di paletti entro i quali avverrò l’organizzazione del mercatino, con l’amministrazione che si impegna a predisporre “adeguati servizi di supporto alla viabilità e parcheggio e pulizia delle aree interessate”. Gli oneri connessi (trasporto e montaggio strutture, allacci elettrici,

guardiania ect) e quelli per l’occupazione di suolo pubblico saranno a carico del Duc. I prodotti in vendita dovranno “essere rigorosamente a tema con la festività in oggetto e non commercialmente confliggenti con i negozi limitrofi”. Nel protocollo è inoltre chiarito che “al fine della copertura dei costi vivi da sostenere da parte del Duc e suoi associati, le richieste economiche a carico degli espositori potranno variare in considerazione dei presumibili proventi in base del tipo di attività commerciale e, comunque, in ogni caso non potranno essere superiori a 70 euro, omnicomprensive per l’intero periodo”.

Una volta completato l’allestimento, “saranno effettuati dei sopralluoghi congiunti tra Amministrazione e Duc per la verifica del rispetto di quanto pattuito nel protocollo con particolare riferimento al punto 3 dello stesso.