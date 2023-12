Piazza Cairoli: il mercatino natalizio affidato a un'associazione

BRINDISI – Sarà l’associazione “Porta del Salento” a realizzare il mercatino natalizio in piazza Cairoli. Si tratta dell’unico soggetto che ha partecipato all’avviso pubblicato nelle scorse settimane dal Comune di Brindisi. L’affidamento è stato formalizzato nella giornata di ieri (giovedì 7 dicembre).

L’iniziativa non avrà oneri economici a carico dell’amministrazione comunale. L’organizzatore si occuperà infatti dell’installazione delle strutture, della gestione dei rapporti con espositori e operatori e dovrà pagare la tassa di occupazione pubblico e la Tari, oltre alla guardiania e all’allaccio all’energia elettrica. A carico del gestore anche la pulizia delle aree adiacenti alle installazioni.

Il mercatino occuperà un anello esterno di piazza Cairoli. La parte centrale della piazza sarà animata dalla pista di ghiaccio ellittica realizzata intorno alla fontana delle ancore. L’attrazione, ampia circa 300 metri quadri, è stata realizzata dalla società “Intuazione eventi”, con sede a Monopoli, leader in Puglia nel settore. Anche in questo caso nessun onere a carico del Comune.

L'inaugurazione potrebbe avvenire fra oggi e domani. Sono previsti biglietti ridotti a favore di scolaresche ed associazioni, in giornate da concordare, nonché l’utilizzo gratuito della pista da parte dei diversamente abili e la concessione di ticket gratis per famiglie segnalate dai Servizi sociali dell’Amministrazione comunale”.

Piazza Cairoli sarà quindi il fulcro del natale nel centro cittadino, come non era mai accaduto in passato. Mercatino e pista di pattinaggio saranno in funzione fino al 7 gennaio.