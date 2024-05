Mensa universitaria e recupero giardino delle Rimembranze: affidati i lavori

BRINDISI – Sono stati appaltati i lavori per la realizzazione di mensa universitaria ed esercizi commerciali nell’ex succursale dell’istituto Marconi e per il restauro del giardino dell’ex parco della Rimembranza. I due interventi sono tasselli di un mosaico che si completerà con il recupero dell’edificio principale dell’ex Marconi e dell’ex sede dell’agenzia delle entrate (in via Nazario Sauro) nell’ambito del progetto della cittadella universitaria, finanziato con i fondi del Pnrr.

L’iter per dare un nuovo volto a quel versante del centro cittadino è stato avviato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Riccardo Rossi. Ora l’amministrazione Marchionna sta passando alle vie di fatto. Significative, a tal proposito, le due determine a firma del dirigente del settore Contratto e appalti, Costantino Del Citerna, che nella giornata di ieri (mercoledì 15 maggio) sono stare pubblicate sull’albo pretorio.

L'ex succursale Marconi

La fatiscente ex succursale del Marconi si trova in via Maglie, fra la chiesa del Cristo, l’ex sede centrale dell’istituto superiore e la palestra Galiano. L’edificio sarà ristrutturato dalla ditta “Pierpaolo Palazzo” di Brindisi, che si è aggiudicata il progetto esecutivo per un importo totale di 762.672 euro, a fronte di una base d’asta di 828.431 euro. L’amministrazione comunale aveva ricevuto nove proposte.

Il giardino dell'ex parco

Quattro, invece, le aziende che hanno presentato delle offerte per il giardino dell'ex parco delle Rimembranze, unica testimonianza del polmone verde che si estendeva fra il bastione San Giorgio e Canale Patri, in una zona in cui attualmente sorgono l’ex agenzia delle entrate e il palazzo della Croce Rossa (già restaurato nell’ambito del medesimo piano di rigenerazione). I lavori saranno eseguiti dalla Rti New Garden Service di Gigante Antonio/ Deco Domus Italia Srl/Urbano Giuseppe Pietro, corrente in Gravina in Puglia, per un importo pari a 750.888 euro, a fronte di una base d’asta di 855mila euro.

Finanziamento da 15 milioni

Nel complesso sono stati stanziati quasi 15 milioni di euro per rifare il look a questa zona del centro storico, nell’ambito del PinQuAm “Programma innovativo nazionale per la Qualità dell’Abitare”. Il progetto prevede anche la realizzazione di alloggi universitari e di una biblioteca fra l’ex agenzia delle entrate e il vecchio plesso principale del Marconi.

