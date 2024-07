Stadio Fanuzzi, lo storico portale libero da impalcature: affidati i lavori

BRINDISI – Da anni è coperto da un’antiestetica impalcatura, ma presto potrà essere ammirato a tutto tondo. Il Comune di Brindisi ha affidato i lavori per la messa in sicurezza dello storico portale di accesso e di porzioni di mura di cinta dello stadio Fanuzzi. L’appalto sarà eseguito dall’unica società che ha presentato un’offerta.

Si tratta del raggruppamento Imer Service Srl con sede legale a Martina Franca (Taranto). La ditta si è aggiudicata l’esecuzione del progetto con offerta pari a 186.325 euro. L’amministrazione comunale ha seguito una procedura non negoziata non preceduta da pubblicazione di un bando di fare, adottando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Il progetto rientra in uno degli ultimi stralci degli interventi di adeguamento dell’impianto di via Benedetto Brin alla Lega Pro, categoria ormai sfumata per il Brindisi, che ripartirà dalla Serie D, con una nuova società.

L’amministrazione comunale ha stanziato complessivamente quasi 3 milioni di euro. I primi passi sono stati mossi ad agosto 2023, con l’avvio dei lavori di rifacimento del terreno di gioco. Poi il potenziamento dell’impianto di illuminazione, il restyling degli spogliatoi, il consolidamento della copertura della tribuna centrale, nuovi parcheggi per le forze dell’ordine, la messa in sicurezza di numerose strutture, l’installazione di nuovi seggiolini sia in gradinata che in tribuna.

Il grosso dei lavori è stato ultimato entro febbraio. Successivamente si è passati al portale storico, risalente alla fine degli anni '20, e alle mura perimetrali, in alcuni punti messe davvero male.

Per l’inizio del campionato di Serie D, i lavori dovrebbero essere ultimati.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui.