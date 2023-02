Con Afrika Bambaataa il progetto "Brin the Noise": arriva il sound internazionale

MESAGNE - Questa è la storia di un progetto che parte da lontano, da piazza Duomo a Brindisi. Ci sono due ragazzi che ballano, si cimentano nella Break Dance. Sono amici, non si perdono nel corso degli anni. Sono Lorenzo Quartulli e Alessandro Ruggiero, entrambi brindisini. Adesso hanno 34 anni, il primo organizza eventi, il secondo è un dj affermato, conosciuto come Naïf. Insieme al rapper di Manduria Mouri e all'imprenditore brindisino Simone Schifeo hanno dato vita al progetto "Brin the Noise", un progetto pugliese nato per unire le arti e gli sport di strada in un'unica jam nel classico stile hip hop. Prossimo appuntamento: domenica 5 marzo 2023 al Salento Fun Park di Mesagne. Lo skatepark ospiterà, direttamente dal Bronx di New York, Afrika Bambaataa. Il rapper e disc jockey statunitense non ha bisogno di presentazioni per i cultori dell'hip hop. E' la storia del genere.

Si comincia alle dieci del mattino, con un contest di skate organizzato proprio dal Salento Fun Park. Poi, ci saranno 20 tra i migliori writers di tutta la Puglia che si esibiranno sul momento. E ancora: dj set per tutti i gusti, rigorosamente in vinile. E, naturalmente, Afrika Bambaata, fiore all'occhiello della giornata, giornata che andrà avanti sino alle 23. L'obiettivo degli organizzatori non è quello di dare vita a un evento singolo e basta. Il loro è un progetto di più ampio respiro: vogliono portare il sound internazionale sul territorio con vari appuntamenti. Di conseguenza, desiderano attrarre un pubblico non solo locale, ma che venga da tutta la Puglia, dalle regioni limitrofe e - perché no? - anche dall'estero. Guardano a un turismo sostenibile, a una movida sana. In poche parole: vogliono portare in terra di Puglia la Street Culture. L'appuntamento del 5 marzo è un tassello nel loro mosaico.