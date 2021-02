Agenti in borghese e telecamere contro chi non raccoglie gli escrementi dei cani

MESAGNE - Telecamere e agenti in borghese in azione a Mesagne per sgamare i furbetti che portano a spasso i cani e non raccolgono le loro deiezioni. Numerose le sanzioni già elevate, l'importo arriva a un massimo di 150 euro. Nei giorni scorsi sono stati analizzati i fotogrammi dei sistemi di videosorveglianza che monitorano le piazze e le vie della città e notificati i verbali. L'intervento è stato operato dagli agenti della Polizia locale. Lo stesso comandante Teodoro Nigro fa sapere che proseguiranno anche nei prossimi giorni anche con agenti in borghese.