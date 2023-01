L’Agenzia delle Entrate cede gratuitamente apparecchiature informatiche: il bando

C'è tempo fino al 3 febbraio prossimo per partecipare al bando dell'Agenzia delle Entrate sulla cessione a titolo gratuito delle apparecchiature informatiche di diverse tipologie (Pc, Pc portatili, Server), non piu? utilizzabili per le attivita? dell’Agenzia. Si tratta di apparecchiature potrebbero risultare ancora idonee per altri enti. Possono partecipare alla procedura tutti gli istituti scolastici statali e paritari, le pubbliche amministrazioni, gli enti e organismi non-profit, anche privati.

La richiesta di partecipazione potra? essere inviata esclusivamente tramite un messaggio di Posta Elettronica Certificata (Pec) alla casella cessionigratuite@pec.agenziaentrate.it entro le ore 12.00 del giorno 3/2/2023. Nel caso in cui da uno stesso indirizzo di Pec vengano inviate richieste per piu? enti, ciascuna di esse dovra? essere inviata separatamente. Nel caso in cui siano inviate piu? richieste da parte dello stesso ente, sara? considerata valida solo l’ultima inviata in ordine cronologico.

Per identificare gli istituti scolastici si utilizzera? il Codice Meccanografico dell’istituto attribuito dal Miur; per tutti gli altri enti si utilizzera? il codice fiscale dell’ente stesso, fatta eccezione per gli enti con articolazione territoriale su base nazionale (per esempio, le forze dell’ordine), per i quali saranno accettate richieste multiple afferenti al medesimo codice fiscale, purche? siano riferite a sedi territoriali diverse.

Qui tutte le informazioni: Bando agenzia delle entrate apparecchiature informatiche

Man mano che le apparecchiature in dismissione si renderanno disponibili per la cessione gratuita, a lotti di 5 apparecchiature presso una stessa sede, i soggetti partecipanti alla cessione saranno contattati in ordine di graduatoria e su base provinciale, cioe?: appena in un ufficio saranno disponibili 5 apparecchiature, sara? contattato il primo ente in graduatoria che abbia espresso preferenza per la provincia nella quale risiede l’ufficio suddetto e che non abbia gia? ricevuto altre apparecchiature tramite la procedura oggetto del presente bando.