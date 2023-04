Aggiudicata la concessione in valorizzazione del Parco Urbano di Pezze di Greco

FASANO – Il Parco Urbano con annesso campetto polivalente situato nella frazione Pezze di Greco è stato aggiudicato, per la gestione e la realizzazione degli interventi di adeguamento degli impianti, alla sig.ra Angela Angelini titolare dell'Over Bar che ha partecipato alla gara in qualità di operatore singolo ottenendo un punteggio complessivo di 93/100 derivato dalla somma dei punti assegnati all’Offerta Tecnica e alla Offerta Economica.

L'aggiudicazione, definitiva e approvata in data 05 aprile 2023, ha una durata di 6 anni più 6 anni durante i quali il concessionario, tra gli altri, realizzerà il progetto di manutenzione straordinaria per rendere agibile il punto ristoro in attuale stato di degrado e del campetto sportivo polivalente con annesse gradonate, i lavori di manutenzione delle aree esterne pavimentate e di quelle a verde, la revisione degli impianti elettrico ed idrico-fognario il tutto come da cronoprogramma presentato.

«Esprimo grande soddisfazione – dichiara il Vicesindaco e assessore al Patrimonio Luana Amati - per l’esito della procedura pubblica e per la sottoscrizione della convenzione per la gestione, conduzione e manutenzione del bene, avvenuta negli scorsi giorni, e che vedrà a breve questo luogo di vita, dopo l’espletamento di ogni adempimento amministrativo e l’esecuzione dei lavori necessari per l’utilizzo dell’immobile, tornare a popolarsi anche attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni in collaborazione con altre associazioni. Sarà, infatti, garantita la massima utilizzabilità del Parco Urbano – continua l’assessore Luana Amati - affinché l’immobile possa divenire anche il fulcro delle attività sportive e ricreative della frazione, di tutto il territorio e non solo con l'obiettivo di migliorare la qualità di vita degli utenti e restituire alla cittadinanza un luogo pulito e curato, dove le prime sentinelle dovranno proprio essere i fruitori di questo spazio»

Il Parco Urbano della più grande frazione fasanese consta di un'area di circa 6mila mq, di cui 5.400 a parco e struttura sportiva ed i rimanenti 600 mq destinati a parcheggio. L'impianto comprende tre zone collegate tra loro: la prima con campo polivalente di pallacanestro–pallavolo, recinzione, illuminazione artificiale, locali spogliatoio e servizi connessi; la seconda è dotata di spazio pavimentato per attività polivalenti all'aperto ed area destinata a prato con alberature, con annesso locale per servizio ristoro; la terza è un'area destinata a verde con spazi per attività ludiche per bambini.