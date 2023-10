Agibilità “Fanuzzi”: lungo sopralluogo, attesa per la decisione finale

BRINDISI - C’è attesa per la decisione sull’agibilità dello stadio Fanuzzi in vista della partita Brindisi – Juve Stabia in programma domenica prossima (8 ottobre) alle 18.15, per la settima giornata del campionato di Serie C. Il sopralluogo del comitato provinciale pubblico spettacolo, convocata dalla prefettura di Brindisi, è iniziato poco dopo le ore 9 di oggi (6 ottobre) ed è andato avanti per circa cinque ore. Inizialmente ha partecipato anche il sindaco Giuseppe Marchionna.



L’amministrazione comunale è rappresentata dall’assessore ai Lavori Pubblici, Gianluca Quarta, e dall’equipe di dirigenti e tecnici che fin dall’inizio segue il progetto di restyling dell’impianto di gioco, da omologare sulla base delle indicazioni della Lega Pro. Presenti anche i rappresentanti dei vari enti chiamati a esprimere un parere, ciascuno nel proprio campo di competenza.



Sono stati valutati numerosi aspetti riguardanti la sicurezza. Da quanto appreso andrebbero ancora ultimati degli interventi proprio in questo ambito. Il comitato potrebbe riaggiornarsi nelle prossime ore per prendere una decisione. Lo stadio è ancora un cantiere aperto. La stesura del terreno di gioco è quasi completata. Nell’area spogliatoi e su altri versanti si continua a lavorare per adempiere a ogni prescrizione. Oltre al parere del comitato Pubblico spettacolo, dovrà esprimersi anche la commissione tecnica della Lega Pro, il cui sopralluogo è atteso per domani.