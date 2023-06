Agopuntore brindisino accolto da una delle tribù più isolate del mondo

Stefano Bono è un agopuntore brindisino che vive da anni nell'isola Taiwan, diventata la sua seconda patria. Lo scorso 11 giugno ha affrontato un viaggio a piedi, durato tre ore, attraverso le foreste incontaminate che circondano il lago di Sun Moon, posto perfettamente al centro di Taiwan. L’agopuntore una volta raggiunta la tribù dei Thao, ha potuto prestare la suo opera come volontario, grazie all’organizzazione degli Agopuntori Senza Frontiere nell’ambito del programma Pace of Medicine, per tre giorni, vivendo secondo le tradizioni del villaggio.

“Ho vissuto un’esperienza unica e straordinaria, essere un messaggero della Medicina della Pace è stato emozionante e sono onorato dell’opportunità che mi è stata concessa” ha dichiarato Bono che continua “è rarissimo che la tribù dei Thao permetta a un estraneo di raggiungere il loro villaggio, ma il mio scopo era onorevole e aiutare gli abitanti con la medicina tradizionale orientale, in particolare con l’agopuntura è stato davvero gratificante”. Stefano Bono ha potuto realizzare poche fotografie e brevi filmanti, per rispettare i Thao, che sono ben lontani dal modo di vivere delle popolazioni moderna. Infatti, vivono in assenza di smartphone, computer, automobili e tutto ciò di cui la popolazione moderna non riesce più a fare meno.

Stefano Bono abitualmente presta la sua opera di volontariato e nei prossimi giorni raggiungerà il Vietnam e la Cambogia con Save the children, per poi rientrare in Italia il 26 giugno. La sua esperienza nel villaggio Puli l’ha segnato particolarmente, la maggior parte dei suoi interventi sono relativi alla diminuzione dello stress, all’aumento del flusso di energie e ad alleviare il dolore fisico diffuso, attraverso il punto Sehn Men, posto all’interno del padiglione auricolare. “I Thao hanno tratto beneficio dal mio intervento e questo per me ha un valore inestimabile” ha concluso Bono.