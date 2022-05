Aido compie 50 anni: il quadrangolare di calcio "Goal 4 life"

MESAGNE - In occasione dell'inizio delle celebrazioni per il 50esimo anniversario di Aido - Associazione italiana per la donazione di organi tessuti e cellule, il gruppo comunale Aido "Marco Bungaro" di Brindisi organizza l'evento "Goal 4 life", quadrangolare di calcio di beneficenza che si giocherà a Mesagne nella prima domenica di giugno 2022.

I dettagli dell’evento sportivo saranno svelati nel corso di una conferenza stampa in programma lunedì 30 maggio 2022 a partire dalle ore 11:00 presso la Sala Consiliare del Comune di Mesagne. All’incontro con gli operatori dell’informazione, moderato dal giornalista brindisino e responsabile della comunicazione Aido Brindisi Nico Lorusso, parteciperanno il sindaco di Mesagne Antonio Matarrelli, l'assessore ai Servizi Sociali ed Educativi del Comune di Mesagne Anna Maria Scalera, il vice presidente Aido nazionale Vito Scarola, il presidente del Comitato regionale pugliese di calcio della Lega Nazionale Dilettanti Vito Tisci, il presidente provinciale Coni Brindisi Mario Palmisano Romano e il direttore di Decathlon Brindisi Claudio Algerini.

L'iniziativa nasce con la finalità solidale di sensibilizzare e informare sulla donazione di organi, tessuti e cellule la cittadinanza, unendo ad uno degli sport più amati la mission Aido per dare vita ad un quadrangolare di calcio al quale prenderanno parte le rappresentative sportive di Asl Brindisi, vigili del fuoco, polizia di Stato e ss Annunziata Mesagne. Le squadre scenderanno in campo domenica 5 giugno 2022 nello stadio "Angelo Guarini" di Mesagne a partire dalle ore 15.

"Goal 4 Life" è una competizione sportiva promossa in collaborazione con Ant Brindisi, ss Annunziata Mesagne e Croce Rossa Italiana - Comitato di Brindisi, gode del patrocinio del Comune di Mesagne e Asl Brindisi e si fregia di importanti partnership come Lnd Puglia, Aia sezione arbitri Brindisi e Coni - Comitato olimpico nazionale italiano, ente dal quale ha ottenuto l'inserimento tra gli eventi rientranti nella Gns - Giornata nazionale dello sport 2022. Sponsorship by Decathlon Italia e la partecipazione di Rotary Club Brindisi, Valesio Rotary Club Brindisi, Rotary Club Brindisi Appia Antica.

A fare da cornice all'evento una suggestiva esposizione di moto d'epoca a cura di Lambretta Club Puglia e un flashmob (ispirato al tema della donazione organi) proposto dalla scuola di ballo Asd Studio Danza Pacciolla.