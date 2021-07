Associazione italiana giovani avvocati: eletto nuovo presidente

Resterà in carica per il biennio 2021-2023. Succede e Silvio Molfetta. Costituito, anche, il nuovo consiglio direttivo

BRINDISI - Nel corso dell’assemblea ordinaria tenutasi ieri, lunedì 12 luglio, presso la sede storica dell’associazione "Giuseppe Di Vittorio" di Mesagne, Samuele De Guido, avvocato civilista di Mesagne classe 1992 e già segretario di Aiga Brindisi nel biennio 2019-2021, è stato eletto, all’unanimità e per acclamazione, nuovo presidente della sezione Aiga (Associazione Italiana Giovani Avvocati) di Brindisi per il biennio 2021-2023.

La scelta si pone in continuità con i precedenti mandati che hanno visto brillantemente guidare la sezione Aiga di Brindisi, nell’ordine, dagli avvocati: Domenico Attanasi, Nadia Albanese, Stefania Spina, Francesco Monopoli e Silvio Molfetta.

Sempre per acclamazione, l'assemblea ha eletto il nuovo consiglio direttivo, così composto: Samuele De Guido (presidente), Alessandra Galetta (vice presidente), Carola Delli Santi (segretario), Cataldo Lolli (tesoriere), Silvio Molfetta (consigliere), Domenico Attanasi (consigliere), Francesco Monopoli (consigliere), Stefania Ester Spina (consigliere), Vincenzo Valente (consigliere), Jacopo Antonio Ahmad (consigliere), Emanuela De Francesco (consigliere), Federica Giannuzzi (consigliere).

L’assemblea si è aperta con i saluti del presidente uscente, Silvio Molfetta, il quale ha ripercorso con una sintetica relazione i due anni trascorsi alla guida del prestigioso sodalizio forense, nel corso dei quali sono state assunte numerose iniziative, soprattutto in materia di formazione professionale e supporto della giovane avvocatura. Nel corso dell’assemblea, inoltre, sono intervenuti Francesco Paolo Perchinunno, segretario nazionale di Aiga, Domenico Attanasi, direttore generale della Fondazione Aiga “Tommaso Bucciarelli” e già vice presidente nazionale Aiga e Francesco Monopoli, coordinatore regionale di Aiga Puglia. Successivamente, i soci hanno proceduto all’elezione per acclamazione del nuovo presidente che, con un breve discorso, ha ringraziato tutti i soci per la fiducia ed il sostegno ed ha sinteticamente illustrato gli obiettivi futuri della sezione brindisina e del consiglio direttivo.