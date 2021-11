Ordinamento penitenziario, Francesco Monopoli nuovo responsabile per l'Aiga

BRINDISI - L'avvocato Francesco Monopoli, dell'associazione italiana giovani avvocati sezione di Brindisi, è stato eletto, coordinatore responsabile del dipartimento politico nazionale in materia di ordinamento penitenziario. Tale incarico è arrivato in occasione del primo consiglio direttivo nazionale Aiga che si è svolto a Pescara-Chieti il 12 e 13 novembre, innanzi ad una platea di quasi 500 avvocati provenienti da tutta Italia. L'avvocato Francesco Monopoli, in passato è già stato presidente della sezione di Brindisi e coordinatore regionale di Aiga Puglia. Attualmente è consigliere nazionale e consigliere di sezione di Aiga Brindisi.

“Ringrazio il presidente nazionale dell’Aiga, l’avvocato Francesco Paolo Perchinunno, per la fiducia accordatami nel conferimento di questo prestigioso incarico e ringrazio altresì la sezione di Brindisi per il sostegno. Nell’ambito della giustizia penale il sistema penitenziario costituisce ormai da troppi decenni un settore in estrema sofferenza, contraddistinto da numerose criticità. Non è più possibile tollerare che in uno Stato di diritto, nel solo anno del 2021, si siano registrati 36 suicidi nelle strutture penitenziarie italiane. Occorre intervenire tempestivamente”, le parole di ringraziamento espresse dall’avvocato Monopoli subito dopo aver appreso del conferimento del prestigioso incarico.