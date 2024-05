Ail Brindisi, rinnovo cariche sociali: Carla Sergio di nuovo presidente

BRINDISI - Sarà Carla Sergio la presidente di Ail Brindisi anche per il triennio 2024-27. Nei giorni scorsi, infatti, si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali dell'Ail Brindisi, l’associazione contro Leucemie, Linfomi e Mieloma con sede in piazza Cairoli, 5 (www.ailbrindisi.it). Oltre alla riconfermata presidente nel nuovo consiglio direttivo ci saranno Carla Lamendola (vicepresidente e coordinatrice volontari in ospedale), Marina Trizza (tesoriera), Andrea Pappalardo (segretario amministrativo), Chiara Sorge (rapporti con le scuole), Gianluca Alba (rapporti con le istituzioni), Giuseppina Del Vecchio, Elio Zezza e Maria Alò. Gaspare Gabrieli rivestirà il ruolo di revisore dei conti.

"Ai consiglieri uscenti Doretta Cocciolo e Francesca Locorotondo - dice Carla Sergio - va il mio più sentito grazie per tutto quello che negli anni hanno dato all'Ail. Ai nuovi consiglieri, invece, l'augurio che possano condividere con entusiasmo tutte le attività, contribuendo con idee e passione alla crescita dell'associazione. Con gratitudine per la fiducia riposta nei miei confronti ancora una volta mi accingo ad affrontare come presidente una nuova avventura con grande entusiasmo. L’Ail è un'associazione che occupa un posto di rilievo nel mondo del volontariato ed in nuovo consiglio direttivo si impegna ad essere sempre di più vicino alle esigenze del paziente ematologico con il supporto incondizionato al reparto di Ematologia dell'ospedale Perrino, diretto dal dottor Domenico Pastore. Grazie a quanti vorranno affiancarci nei nostri progetti".

Il primo atto del nuovo direttivo è stato il versamento di mille euro a sostegno della raccolta fondi promossa dalla "Fondazione Di Giulio" e dal Csv Brindisi - Lecce, in collaborazione con la rete delle associazioni onco-ematologiche, per l'acquisto di un ecografo di ultima generazione da donare all'ambulatorio di Senologia Asl di via Dalmazia.