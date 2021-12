"Alberi per il futuro": famiglia dona alla comunità tre Lecci dedicati a tre bambini nati

SAN PIETRO VERNOTICO - Un bel regalo di Natale ha ricevuto la comunità sampietrana da una famiglia di concittadini: nei giorni scorsi sono stati messi a dimora tre alberi di Leccio dedicati a tre bambini venuti al mondo negli ultimi anni. Angela nata il 30 agosto 2018, Gabriele nato il 14 dicembre 2020 e Andrea, nato il 9 febbraio 2021. Si tratta di due fratellini e il loro cuginetto.

Gli alberi sono stati piantati in piazza San Pietro e via Brindisi all'interno di tre aiuole pubbliche rimaste vuote da molto tempo. Un messaggio di speranza che la famiglia Scala ha voluto trasmettere con un'iniziativa che non può che essere applaudita e condivisa. Come ormai è noto gli alberi rappresentano la vera sfida contro i cambiamenti climatici, una scommessa per il futuro.

Come spiega l'assessore ai lavori pubblici Gianluca Epifani contattato da Brindisi Report, l'amministrazione comunale si dice disponibile ad accogliere iniziative simili. In paese ci sono diverse aiuole rimaste vuote per cause di vario genere, basta fare richiesta all'ufficio tecnico (dopo aver scelto l'aiuola) per ottenere l'autorizzazione a piantare un albero, arricchire il paese e donare soeranza.