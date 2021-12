Ostuni ha il suo albero di Natale ad uncinetto: "Realizzato da decine di donne"

OSTUNI - "Natale nel segno della condivisione e della tradizione: davvero apprezzabile l’albero ad uncinetto realizzato nel centro 'Filo di Arianna' ad Ostuni". Commenta così l’onorevole Valentina Palmisano (Movimento Cinque Stelle) l’iniziativa promossa nelle scorse settimane nella Città Bianca, dove decine di donne, recuperando l’antica tradizione dell’uncinetto, hanno realizzato interamente a mano un maestoso albero, allestito in Piazza Italia. "Tassello dopo tassello è stato donato all’intera comunità uno dei simboli più caratteristici di questo periodo festivo: tutto questo in uno spirito di condivisione- continua la deputata originaria di Ostuni- quanto mai necessario in questo momento storico. Perché affrontare una pandemia richiede uno sforzo comune notevole: ripartire da questi momenti di aggregazione può essere davvero il modo migliore per intravedere quella normalità, da tempo e da ognuno di noi, auspicata".