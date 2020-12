L'albero di Natale a uncinetto prende forma: tutto pronto per l'inaugurazione

SAN PIETRO VERNOTICO - Si è conclusa con successo l'iniziativa lanciata a febbraio scorso dalla parrocchia San Giovanni Bosco di San Pietro Vernotico per realizzare un abero di Natale a uncinetto come quello di Trivento, paesino del Molise divenuto famoso proprio per l'albero realizzato con "piastrelle" di lana colorate. Nei giorni scorsi grazie al grande lavoro di decine di cittadine, dei parrocchiani e di alcuni imprenditori locali l'opera è stata ultimata e oggi, lunedì 7 dicembre, verrà installata in piazza del Popolo. Domani alle 17 l'inaugurazione. L'albero sarà dedicato a don Marco De Carolis, morto nelle scorse settimane dopo aver contratto il Covid-19.

Va subito precisato che non sarà possibile partecipare all'evento a causa delle misure anti-contagio ma si potrà seguire la diretta sulla Pagina Facebook della Parrocchia San Giovanni Bosco.

E' composto da migliaiaia di "mattonelle" colorare create con la tecnica dell'uncinetto di dimensione 15*15 centimetri. La realizzazione è stata resa possibile non solo grazie alle volontarie che per mesi e mesi hanno intrecciato i fili di lana colorata ma anche grazie alla collaborazione di alcuni imprenditori. La ditta Saponaro di San Pietro Vernotico specializzata nel campo enologico ha realizzato la struttura circolare in ferro a forma di cono alta circa 7 metri, l’opera è stata poi completata con l’impianto di illuminazione interno alla struttura i cui riflessi di luce creeranno la vera atmosfera natalizia. La realizzazione è stata possibile grazie anche alla disponibilità dei Vivai Calandrino.

Lo scorso anno un albero simile è stato installato in ben 36 piazze tra italiane ed estere, nell’ambito dell’iniziativa “Un filo che unisce da Trivento a…“ ed è divenuto una vera e propria attrazione turistica.