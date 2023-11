Stp: Alessandra Cursi nuova presidente, anche l'ex deputata Mariano nel Cda

L’avvocato Alessandra Cursi, ex consigliera comunale di San Pietro Vernotico, è la nuova presidente della Stp Brindisi. Il nuovo consiglio di amministrazione è stato designato stamattina dall’assemblea dei soci della Società di pubblico trasporto: la Provincia, socio di maggioranza, e il Comune di Brindisi.

La Cursi era già componente del precedente Cda presieduto da Salvatore Tomaselli. Lo scorso 19 ottobre fu la prima a dimettersi, a seguito del terremoto scaturito dalla mancata approvazione del bilancio 2022 della partecipata, per delle presunte irregolarità in una serie di corse extraurbane. A stretto giro si dimisero anche lo stesso Tomaselli e la vice presidente, Serena Carlucci.

Il nuovo Cda è composto anche dal vicepresidente Pasquale D’Agnello, ex assessore del comune di Brindisi, designato dal sindaco Marchionna, e dall’ex deputata Elisa Mariano, anch’essa residente a San Pietro Vernotico.

Il primo nodo da sciogliere del nuovo Cda sarà l’approvazione del nuovo rendiconto 2022, sulla base di una serie di paletti posti dalla Provincia. Il bilancio licenziato dal precedente Cda è stato infatti bocciato dall’ente, proprio a causa di uno squilibrio dovuto a una serie di collegamenti non effettuati e effettuati solo in parte, ma rendicontati come se fossero stati eseguiti regolarmente. La vicenda è al centro di un’inchiesta avviata dalla Procura di Brindisi.