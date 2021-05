Alessandro Cavallo fuori ad un passo dalla finalissima, omaggia la Puglia con la Taranta

Si ferma ad un passo dalla finalissima la corsa di Alessandro Cavallo, ballerino di Latiano, nella ventesima edizione di "Amici di Maria De Filippi". Il 21enne, questa sera sabato 15 maggio 2021, non viene premiato dal televoto che manda, invece, in finale Giulia contro Sangiovanni, coppia nata all'interno del programma di Canale5. Nonostante tutto, Alessandro ha sfoggiato tecnica, eleganza e versatilità, come fatto in tutti questi mesi fin dalla sua entrata nella squadra di Amici. Nell'ultima sfida contro Giulia ha voluto omaggiare la sua terra d'origine, la Puglia, danzando una emozionante Taranta. Sullo sfondo le tipiche luminarie delle feste patronali ed i palazzi storici del Salento. Non sono mancate le lacrime mentre si esibiva sulle note de "La cura" di Battiato: ad accompagnarlo per tutta la canzone l'immagine della mamma. Oltre alla giuria presente in studio, apprezzamenti per il talento di Alessandro Cavallo sono arrivati dal giornalista musicale de "La Stampa", Luca Dondoni.