La passione per il basket e l'affetto degli amici: Alessandro, una vita spezzata troppo presto

BRINDISI - Il diciottenne Alessando Servino si è spento nella mattinata di ieri (19 dicembre). Il giovane cestista brindisino soffriva da tempo di problemi cardiaci. Nelle scorse settimane, il ragazzo (classe 2005) si è prestato ad un intervento chirurgico presso l'ospedale "Gaslini" di Genova. Dimesso, all'inizio del mese di dicembre, è tornato a casa nella sua Brindisi, dove purtroppo si è spento in seguito ad alcune complicazioni.

Sgomento per la comunità sportiva della Virtus Brindisi Basket, la squadra in cui Alessandro giocava, che ha immediatamente sospeso tutte le iniziative sportive ed i festeggiamenti previsti per il Natale. Grande dolore per i giovani compagni che hanno perso un amico fidato. In seguito alla notizia, giunta via smatphone a scuola, molti di loro non hanno saputo trannere l'emozione scoppiando in lacrime. Servino frequentava l'Itt Giorgi di Brindisi.

I funerali si terranno domani (21 dicembre) alle ore 9 presso la Cattedrale di Brindisi.

Alla famiglia di Alessandro ed a quanti gli volevano bene giungano le condoglianze da parte della redazione di BrinidisReport.