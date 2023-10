Prevenzione allagamenti: a Francavilla parte la pulizia delle caditoie

FRANCAVILLA FONTANA - In questi giorni è in corso la pulizia delle caditoie presenti sul territorio cittadino. Questo intervento di manutenzione ordinaria ha lo scopo di garantire il corretto deflusso delle acque piovane eliminando i materiali che si sono accumulati nel corso dei mesi estivi. Gli operatori di Monteco Spa stanno rimuovendo i residui vegetali e una notevole quantità di rifiuti di piccole dimensioni che in caso di piogge abbondanti rischiano di creare un vero e proprio effetto diga.

“La pulizia delle caditoie – spiega l’assessora all’ambiente Numa Ammaturo – è uno strumento di prevenzione contro gli allagamenti. Abbiamo condiviso il programma degli interventi con la ditta esecutrice tenendo presenti le caratteristiche del territorio e le tendenze climatiche che vedono piogge sempre più tardive, rare e violente.”

L’area della città maggiormente esposta agli allagamenti, come noto, è il quartiere Musicisti. In quest’area l’Amministrazione comunale ha previsto l’esecuzione di un intervento strutturale per la mitigazione del rischio idraulico R4. La procedura per l’affidamento dei lavori è in dirittura d’arrivo e nei prossimi giorni si riunirà la commissione di gara per individuare la ditta che si occuperà della realizzazione del complesso progetto che ha ottenuto un finanziato dal Ministero degli Interni pari a 3,3 milioni di euro.

La squadra di ingegneri che si è occupata della progettazione ha individuato il problema principale nel passaggio delle acque meteoriche nel tratto compreso tra l’attraverso ferroviario e il Canale Pendinelle. Le condutture esistenti, oltre ad avere una pendenza insufficiente, presentano una sezione inadeguata che impedisce il corretto deflusso delle acque. Per questo è stata prevista la realizzazione di nuove condotte con pendenze maggiori e con una sezione più ampia. Le acque raccolte saranno convogliate in un'ampia vasca dove subiranno un trattamento automatizzato per rimuovere detriti e residui oleosi prima di essere immesse nel Canale Pendinelle.

“Grazie a questi lavori – spiega il sindaco Antonello Denuzzo – sarà possibile superare definitivamente il problema degli allagamenti del quartiere Musicisti. È un progetto cui stiamo lavorando da molto tempo che libererà i residenti che da decenni vivono enormi disagi.”

L’Amministrazione comunale nel 2021 è intervenuta con un primo lotto di lavori sulle condutture di via Di Vagno e via Occhibianchi provvedendo all’eliminazione degli allacciamenti di fogna nera che ostacolavano il passaggio delle acque, alla realizzazione di una nuova condotta con un diametro superiore e all’installazione di nuovi pozzetti con griglie di captazione. Grazie a questi interventi è stato possibile riscontrare una maggiore velocità di deflusso delle acque durante i fenomeni meteorologici più violenti.