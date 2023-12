Allagamenti sottopassi, soluzione in arrivo: disposto acquisto di pompa e materiale elettrico

SAN PIETRO VERNOTICO – Potrebbe arrivare la parola fine per l'incresiona situazione che si viene a creare a San Pietro Vernotico nei sottopoassi di piazza Falcone e via Croce Rossa che si allagano dopo le forti piogge, diventando inagibili: è stato disposto l'acquisto di una pompa sommersa e materiale elettrico per la riparazione dei guasti che provocano gli allagamenti.

Da decenni, come è noto, ad ogni alluvione, ma anche forte pioggia, i sottopassi di piazza Falcone e via Croce Rossa (traversa di via Lecce) si allagano, creando grossi disagi al territorio perché vengono interdetti alla circolazione paralizzando la viabilità. In più di qualche occasione gli automobilisti che si sono avventurati nell’affrontare l’allagamento sono rimasti impantanati e per rimuovere i veicoli si è reso necessario l’utilizzo di carroattrezzi, qui uno degli ultimi episodi.

I danni riscontrati a seguito di atti vandalici

Come si legge nella determinazione numero 339 del 18 dicembre scorso, che ha per oggetto "Fornitura e posa in opera di n. 1 pompa sommersa al sottopasso di P.le Falcone, compresa tubazione e materiale vario, oltre alla sistemazione del quadro elettrico, sostituzione tubazione pompa sottopasso Via Croce Rossa", sono state riscontrate anomalie delle apparecchiature elettriche e delle pompe di sollevamento delle acque meteoriche.

“A seguito di sopralluogo dal personale di questa Area 3 per la verifica di quanto successo, si e? constatato nel sottopasso di Piazza Falcone (sala pompe), che le 2 pompe sommerse necessarie per lo svuotamento della vasca di contenimento delle acque meteoriche, erano state danneggiate da atti vandalici ad opera di ignoti; unitamente a cio? e? stato messo fuori uso il quadro di comando di automazione delle pompe sommerse, una delle due pompe risulta in corto, pertanto non piu? funzionante, mentre l’altra ha necessita? di manutenzione”.

Per quanto riguarda il sottopasso di via Croce Rossa, invece, “nella sala pompe, anche questa con vasca di decantazione, sono presenti 2 pompe sommerse entrambe funzionanti elettricamente ma dotate di tubazioni in metallo che non era agevole controllare visivamente; si e? constatato che una delle due tubazioni si e? tranciata a meta?, pertanto non assolve alla funzione di spingere le acque meteoriche fino all’ingresso del sottopasso in contrada Artisti dove e? presente la condotta delle fogna bianca, pertanto occorre ripristinare il tubo di collegamento. Dal sopralluogo effettuato si e? constatato che le acque meteoriche di via Lecce intersezione via Croce Rossa, defluiscono in maniera anomala e vanno a finire nel sottopasso”.

Dopo tutti i sopralluoghi del caso e la relativa indagine di mercato i lavori sono stati affidati alla ditta Me.Ga. Impianti Srl di San Pietro Vernotico e hanno un costo totale di 14.152 euro. I lavori, inoltre, dovranno iniziare entro e non oltre tre giorni dalla sottoscrizione del contratto e concludersi entro 60.