Allerta meteo. In arrivo vento molto forte su tutta la regione Puglia

Il Centro funzionale di monitoraggio meteo della Protezione civile della regione Puglia ha emanato un avviso di criticità (codice giallo) per possibili forti raffiche di vento di burrasca, in intensificazione sui settori jonici. Il codice giallo sarà in vigore dalle ore 6 di domani, lunedì 25 ottobre, e per le successive 24-30 ore.

I consigli della Protezione civile

In caso di avvisi di criticità o di allerte meteo, si consiglia ai cittadini di alzare il livello della normale prudenza e di seguire le indicazioni fornite dalla Protezione civile comunale e i canali informativi sulla viabilità, nonché l’evoluzione delle condizioni meteo tramite radio, Tv, siti web istituzionali. In caso di forte vento osservare i seguenti accorgimenti: