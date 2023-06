Gli altarini nelle case in onore di Sant'Antonio: storie di miracoli, devozione e tradizione

SAN PIETRO VERNOTICO – Storie di miracoli, devozione e tradizione. Anche a San Pietro Vernotico, come in altri paesini d’Italia i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio da Padova, che ricorrono oggi 13 giugno, sono molto sentiti tra i credenti. In alcune abitazioni di devoti vengono allestiti altarini con la statua del santo “dottore della Chiesa, martello degli eretici, protettore dei poveri”, con ai piedi cesti pieni di pane che dopo la benedizione vengono distribuiti ai visitatori.

Un’usanza, quella sampietrana, ereditata da genitori, nonni, suocere, legata e episodi di guarigioni o grazie ricevute. In casa delle sorelle Giovanna e Ornella, si allestisce l’altarino dedicato al santo da ben 65 anni, da quando una delle due all’età di 4 anni stette poco bene. Aveva problemi di salute e mamma Pierina si rivolse al santo di Padova per una grazia, “in cambio” ogni anno avrebbe venerato la ricorrenza con la distribuzione del pane. E le due sorelle, ogni anno, rinnovano la tradizione, in onore del santo e in ricordo dell’amata madre che non c'è più.

Anche nell’abitazione accanto, la famiglia Tomasi da 30 anni venera Sant’Antonio dedicandogli un altare pieno di fiori e distribuendo il pane benedetto. Anche qui, dietro, c’è una storia di devozione e guarigioni. La signora Fulvia, invece, ha ereditato la tradizione dalla suocera, l’altarino viene allestito da oltre 50 anni. “Mia suocera raccontava che il marito non stava bene e in un momento di forte preghiera vide la figura del santo accanto al suo letto”. Da allora lo ha venerato dedicandogli l’allestimento con preghiere, ogni 13 giugno. “Quella statua poi è passata a casa mia dopo che mio marito è guarito dal covid, anche qui mi sento di dire che è stato miracolato e per questo porterò avanti questa tradizione”.

Anche a casa della cugina, la signora Marisa, l’altarino in onore di Sant’Antonio da Padova si allestisce da 53 anni, da quando la madre che desiderava fortemente un figlio maschio dopo aver avuto due femmine, sognò il santo che le disse che avrebbe avuto ciò che desiderava ma che avrebbe dovuto chiamarlo Antonio. Così è stato.

Storie fatte di preghiere e fede che mantengono vive tradizioni di mezzo secolo fa quando rivolgersi ai santi per ricevere miracoli era usanza comune.