Scuola Marco Pacuvio: “Due classi e 12 docenti in isolamento fiduciario”

Due classi e dodici insegnanti in isolamento fiduciario per la positività di due alunni. Il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Santa Chiara, Maurizio Fino, chiarisce la situazione all’interno della scuola media Marco Pacuvio di Brindisi, a seguito dell’equivoco provocato dalla circolare n. 62 dello scorso 9 dicembre, in cui era riportato l’elenco di 12 classi poste in isolamento fiduciario da giovedì 10 fino al 16 dicembre.

“Con la circolare n. 65, pubblicata sul sito dell’Istituto Comprensivo Santa Chiara di Brindisi www.icsantachiarabrindisi.edu.it – si legge in una nota del dirigente scolastico - si disponeva che a far data dal 10 dicembre 2020 ‘due classi e dodici docenti’ della sede ‘Marco Pacuvio’ sarebbero stati ‘posti in isolamento fiduciario’ a causa della presenza di due alunni positivi, uno per classe. Per contro, dieci classi avrebbero invece svolto le lezioni in modalità a distanza, a titolo precauzionale, in quanto i docenti delle due classi coinvolte sono in servizio su più classi”.

“Il provvedimento è in vigore a partire da giovedì 10 dicembre. Tutte le classi torneranno in presenza in data 17 dicembre 2020. Si puntualizza inoltre che l’intero Istituto viene sanificato con cadenza settimanale, mentre i singoli ambienti sono igienizzati quotidianamente al termine delle lezioni. Tutto ciò per la salvaguardia della salute degli studenti e di tutto il personale scolastico, nel rispetto del protocollo d’intesa teso a contrastare la diffusione del virus COVID-19, protocollo pubblicato all’indirizzo https://www.icsantachiarabrindisi.edu.it/wp-content/uploads/Protocollo_sicurezza_Scuola-1.pdf, e degli accordi presi con il personale medico dell’Asl Br/1 per ogni singola problematica emergente. La nostra scuola è e resta un luogo sicuro”.