Innalzati i limiti dell'air draft nel porto medio: in vigore la nuova ordinanza

BRINDISI - Cambiano i limiti dell'air draft per l'ormeggio delle navi nel porto medio di Brindisi. Dopo oltre un anno di studio condotto dal gruppo di lavoro composto dalla Capitaneria di Porto di Brindisi, dall’Autorità di Sistema Portuale, dalla Corporazione Piloti del porto di Brindisi, da Aeroporti di Puglia, Enac ed Enavi, lo scorso 31 gennaio è stata adottata l’oordinanza n. 03/2023 riportante i “Nuovi limiti di ingombro in altezza delle navi all’ormeggio nel porto medio di Brindisi”.

"Questa deriva dall’ordinanza n. 44/2021 con la quale, in via temporanea e sperimentale - si legge in una nota della Capitaneria di porto di Brindisi - si è avuto modo di testare i nuovi limiti di ingombro in altezza delle navi in transito e all’ormeggio nel porto di Brindisi, al fine di garantire il regolare e sicuro svolgimento delle attività in ambito portuale ed aeroportuale. Fondamentale è stato l’innalzamento dei limiti di ingombro in air draft sino a 48 metri sul livello del mare presso alcune delle banchine del porto medio, collocate proprio sotto il cono di atterraggio aeroportuale, in precedenza attestati a 45 metri sul livello del mare".

Porto medio: air draft

ENEL - Costa Morena Diga (Radice e Testata) – accosto n. 26 - 25 50 metri

Costa Morena Riva – accosto n. 24 48 metri

IPEM - Nuovo Sporgente di Costa Morena (Radice) – accosto n.23 48 metri

IPEM - Nuovo Sporgente di Costa Morena (Testata) – accosto n.22 48 metri

Prolungamento Nuovo Sporgente di Costa Morena (lato IPEM) –accosto n. 21 48 metri

Prolungamento Nuovo Sporgente di Costa Morena (Centro) – accosto n. 20 48 metri

Prolungamento Nuovo Sporgente di Costa Morena (lato TERRARE) – accosti n. 19/A – 19/B 48 metri

TERRARE (Rampa) - Costa Morena – accosto n. 18 -17- 16 50 metri

TERRARE - Costa Morena – accosto n. 15 45 metri

Estratto dell’ordinanza n. 03/2023, che disciplina i nuovi limiti di ingombro di altezza in air draft