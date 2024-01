L'Ambito territoriale: "Il Cav Crisalide non chiude", ma a breve servizio sospeso

BRINDISI - Mentre continuano a giungere adesioni alla manifestazione indetta dalla Cgil contro la sospensione del centro antiviolenza "Crisalide" di Brindisi, l'Ambito Territioriale Brindisi-San Vito si esprime con una nota, spiegando che "non chiuderà". Ma, di fatto, dall'1 febbraio 2024, le circa 100 vittime - tra donne e minori - assistite dai professionisti del centro non riceveranno assistenza. Insomma, allo stato attuale, nonostante quanto detto nella nota dell'Ambito, il servizio non conoscerà continuità. Al momento il servizio non è stato prorogato, né risulta indetto un bando. Il problema è il mancato finanziamento del centro antiviolenza.

Il 4 gennaio scorso risulta protocollata una mozione presentata dal locale Partito Democatico e dal resto delle opposizioni. Oggetto: "Variazione al bilancio di previsione 2024 e al bilancio pluriennale 2024/2026 per implementazione capitolo 'Servizi per l'infanzia e l'adolescenza - c.a.v. quota cofinanziamento comunale'". Nella citata mozione si ricordava che "negli ultimi giorni è emerso che nella redazione del bilancio per l'anno 2024 e seguenti, il capitolo che prevedeva il cofinanziamento comunale per il centro antiviolenza comunale gestito da una cooperativa è stato azzerato, comportando la drastica riduzione del servizio di assistenza e supporto alle vittime di violenza". La mozione prevedeva una rimodulazione dei capitoli di spesa, con l'obiettivo di arrivare a 100 mila euro almeno.

Tornando alla nota dell'Ambito Territoriale, in essa si parla di modalità organizzative, ma non di come sarà finanziato: "Sinora, le attività del centro Crisalide erano state finanziate con risorse dell'ambito, non strutturali, attualmente non ripetibili. Si rende necessaria dunque una nuova modulazione del servizio tramite cui adeguarsi a quanto previsto dalla normativa regionale; e procedere dunque con un coinvolgimento di quelle realtà che hanno maturato già da anni una consolidata esperienza sul territorio". Giusto una chosa: in realtà Crisalide è attiva da 25 anni sul territorio. Prosegue la nota: "Il centro Crisalide, dunque, non chiuderà. Anzi, è intendimento degli enti soci (Brindisi e San Vito) indirizzare tale servizio sempre più in direzione della salvaguardia delle famiglie vittime di maltrattamenti e delle persone vittime di violenza, avvalendosi di importanti risorse". C'è da registrare che, al netto dell'annuncio dell'istituzione di una équipe multidisciplinare, il comunicato non fuga diversi dubbi.

Il primo, come detto, è semplice: dall'1 febbraio, chi assisterà le cento vittime in cura presso Crisalide? Oggi dall'ambito è stata inviata una pec a Crisalide, in cui si chiedono i nominativi degli assistiti. Il centro antiviolenza, dopo la recente proroga, ha dovuto sospendere gli appuntamenti. Da notare un altro particolare: si parla di vittime che hanno stabilito un patto di fiducia con gli operatori del centro. E a proposito, secondo quesito: questi specialisti che da anni seguono casi delicati, che fine fanno? Le loro professionalità vengono riconosciute? Si parla di due psicoterapeuti, due assistenti socaili, due educatrici professionali, una sociologa e una risorsa amministrativa. Il 30 gennaio il presidente della cooperativa, Maurizio Guadalupi, ha scritto ai professionisti per spiegare ancora una volta quanto stava accadendo.

Intanto, la manifestazione indetta dalla Cgil per il 6 febbraio continua a registrare adesioni. Il "no" alla chiusura del centro è scandito forte dalla sezione "Vincenzo Gigante", Anpi Brindisi. Dalle opposizioni politiche cittadine arriva l'appoggio di Sinistra Italiana, Brindisi Bene Comune ed Europa Verde, oltre all'Auser Brindisi e all'Auser territoriale.

