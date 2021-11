L'Ambito Territoriale di Francavilla Fontana torna a proporre iniziative per i più piccoli

FRANCAVILLA FONTANA - In occasione della Giornata dei diritti dei bambini, l’Ambito Territoriale di Francavilla Fontana annuncia che il programma di intervento per la prevenzione dell'istituzionalizzazione-Pippi, dopo due anni di pandemia legata al Covid-19, tornerà a promuovere iniziative per i bambini, con i bambini e con le famiglie in presenza anche nelle scuole.

L'attenzione per il benessere dei bambini è da sempre oggetto di interesse primario per l’Ambito Territoriale di Francavilla che, attraverso il programma Pippi, è riuscito a promuovere una presa in carico innovativa ed efficace. La Giornata dei diritti dei bambini diventa pertanto occasione preziosa per implementare ulteriormente le attività e per tenere sempre alta l'attenzione verso i bambini, che non sono solo i futuri cittadini del domani, ma sono patrimonio dell'umanità. Non può esserci umanità nel mondo se non vi è interesse e tutela dell'infanzia.

Laboratori e spazi di confronto per le famiglie partiranno presso gli istituti scolastici dei sei Comuni consorziati al fine di restituire ai bambini il diritto ad avere una famiglia serena, spazi di gioco e di valorizzazione delle emozioni e dei talenti di ciascuno. Durante la conduzione dei gruppi verranno utilizzati gli strumenti e gli albi illustrati proposti dal programma Pippi. In particolare, verrà presentato l'albo illustrato "Fortunatamente" di Remy Charlip, centrato sul tema: la vita è un'alternanza di situazioni piacevoli e meno piacevoli ma, tutto alla fine trova un motivo e una positività, grazie soprattutto all'ingegno, alla fiducia e alla capacità di non perdersi d'animo.