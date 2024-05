Ambulanza 118 senza medico a bordo: sindaco e consigliere scrivono a Ministro

CEGLIE MESSAPICA - Il sindaco di Ceglie Messapica Angelo Palmisano e il consigliere con delega alla sanità, Cataldo Rodio, hanno scritto al Ministro della Salute Orazio Schillaci per la mancata rimodulazione del servizio emergenza-urgenza 118, presso il Pta di Ceglie Messapica, segnalando anche la carenza di personale presso l'Ospedale di Comunità. La stessa comunicazione è stata inviata anche al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e al direttore dall'Asl Br-1 Maurizio De Nuccio.

Nel documento viene sottolineato come, a tutt'oggi, non sia stato adottato alcun provvedimento per il servizio emergenza - urgenza 118 "automedica", che prevede la presenza del medico a bordo. Inoltre è stata segnalata la carenza di personale infermieristico presso l'Ospedale di Comunità. L'Amministrazione comunale si riserva di intraprendere ulteriori iniziative affinché le problematiche segnalate vengano risolte in tempi brevi.

