Dal torneo ai pozzi in Africa: la beneficenza in memoria di Amedeo, vittima della strada

SAN PIETRO VERNOTICO - A distanza di 7 anni dalla scomparsa di Amedeo Profilo a causa di un incidente stradale, gli amici e la famiglia continuano a ritrovarsi, presso la parrocchia San Giovanni Bosco per omaggiare, con l'organizzazione di un torneo di calcetto e la consegna di un ricordo, la sua memoria e quella di quei ragazzi e ragazze che come lui condividono il tragico destino di essere "vittime della strada". Come ogni anno il ricavato del torneo è devoluto in beneficienza. "Quest'anno abbiamo donato 200 euro alla parrocchia di San Giovanni Bosco e 1000 euro alla Onlus "We Africa to Red Earth" che ha come scopo quella di portare il bene essenziale, come l'acqua, nei villaggi africani e aiutare centinaia di famiglie in difficoltà". Scrivono gli amici di Amedeo, organizzatori dell'evento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"In questi 7 anni sono stati donati quasi 10mila euro alle varie associazioni di volontariato: crediamo che non ci possa essere messaggio più bello che ricordare un amico e tanti giovani all'insegna dello sport e delle beneficenza. Purtroppo il dato delle vittime della strada e continuamente in forte crescita, solo nei weekend da giugno a settembre sono 420 le persone che sono venute a mancare, un dato tragico. Per questo è essenziale sensibilizzare Istituzioni, giovani e famiglie su questo tema, affinché queste tragedie siano sempre di meno e ci sia sempre più sicurezza e responsabilità.Ciao Amedeo sarai sempre con noi".