Toto sindaco, Roberto Covolo: "Ipotesi inaspettata, deciderò la prossima settimana"

SAN VITO DEI NORMANNI - Non conferma ma nemmeno smentisce la possibilità di candidarsi a primo cittadino di San Vito dei Normanni, Roberto Covolo, attuale assessore alla programmazione economica del Comune di Brindisi e project manager di ExFadda, un ex stabilimento enologico a San Vito dei Normanni trasformato in uno spazio pubblico per le persone, la comunità e le idee. Un rapporto di lavoro e anche di affetto ultradecennale che lega Covolo alla città di San Vito che a settembre è chiamata al rinnovo del consiglio comunale.

"E' stata una cosa inaspettata - spiega Roberto Covolo - una proposta che è pervenuta da una larga compagine civica, insieme al Partito Democratico, l'ex Sel, Italia in comune, associazionismo e società civile. Ma è una ipotesi che richiede, comunque, una riflessione perchè tutti conoscono il mio impegno assessorile messo in campo in questi anni per il Comune di Brindisi e non posso dare una risposta immediata. San Vito rappresenta un pezzo del mio cuore e della mia storia ma ho anche delle resposnabilità nei confronti della città di Brindisi che è stata ed è una sfida complicata".

Roberto Covolo, quindi, prenderebbe il posto dell'uscente Domenico Conte per il quale è in dirittura d'arrivo la candidatura in una delle liste a sostegno di Michele Emiliano alle elezioni regionali. A Conte già un anno fa è stata chiesta la disponibilità a scendere in campo per Emiliano e l'idea di sperimentare nuovi percorsi non dispiacerebbe al sindaco uscente. Quanto alla decisione di Roberto Covolo lo stesso ha affermato che scioglierà la riserva la prossima settimana smentendo che si tratti di una operazione che serve a fare spazio alla compagine Manfredi-Antonino o che ci siano malumori all'interno della maggoranza e con il sindaco Rossi per un'eventuale rimpasto.