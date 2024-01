L'Amministrazione "tende la mano" al mondo dell'associazionismo locale

FRANCAVILLA FONTANA - Giovedì 1 febbraio alle 18.00 a Castello Imperiali l’Amministrazione Comunale di Francavilla Fontana incontrerà il mondo dell’associazionismo francavillese per ascoltare le necessità e le esigenze di chi opera sul territorio senza scopo di lucro per la realizzazione di iniziative di carattere culturale e sociale.

“Giovedì 1 febbraio – commenta il presidente della Commissione Cultura Davide Mastromarino – incontreremo con il sindaco Denuzzo le associazioni per ascoltare idee, proposte e raccogliere suggerimenti. È importante che le istituzioni e il mondo della società civile operino in sinergia con un costante confronto. Aumentare gli spazi di incontro e le occasioni di crescita culturale comunitaria sono due obiettivi comuni che abbiamo il dovere di sviluppare insieme.”

Oggi il mondo dell’associazionismo vive momenti di difficoltà legati all’aumento dei prezzi che rendono molto complessa la gestione economica, a cominciare dal pagamento del canone d’affitto delle sedi. “Le criticità del mondo dell’associazionismo – prosegue il sindaco Denuzzo – rispecchiano la situazione che più in generale stiamo vivendo tutti. Il ruolo delle istituzioni è anche quello di preservare e rendere più agevole il lavoro di chi agisce senza scopo di lucro. Per questa ragione stiamo lavorando per accrescere gli spazi pubblici dedicati alle attività di volontariato culturale e sociale.”

Questo primo incontro, promosso dal sindaco Antonello Denuzzo in qualità di assessore alla Cultura e dal presidente della relativa Commissione Consiliare Davide Mastromarino, è finalizzato all’avvio di un percorso condiviso per la promozione del patrimonio materiale, immateriale e sociale, ma anche per affrontare le difficoltà operative che vivono quotidianamente le associazioni.

“Il ruolo delle associazioni – conclude il sindaco Denuzzo – non si limita all’organizzazione di un evento, ma ha un effetto determinante per la crescita sociale e culturale della comunità. La vita associazionistica, con le sue regole e l’identificazione in uno scopo comune, è una palestra di democrazia di cui non possiamo fare a meno. Con questo primo incontro intendiamo dare un segnale di vicinanza delle istituzioni, ma anche sollecitare il superamento delle divisioni che non rendono possibile l’avvio di un percorso comune.”

