L'ammiraglio di divisione Flavio Biaggi ricevuto dal prefetto Michela Laiacona

BRINDISI - Il comandante interregionale Marittimo Sud, ammiraglio di divisione Flavio Biaggi accompagnato dal comandante della Capitaneria di porto di Brindisi, capitano di vascello, Luigi Amitrano, è stato oggi ricevuto dal prefetto di Brindisi, Michela La Iacona.

Nel corso dell'incontro, il prefetto ha espresso apprezzamento per la professionalità e la dedizione da sempre dimostrata nelle attività che il corpo delle Capitanerie di Porto quotidianamente svolge a tutela dell'ambiente, della sicurezza dei trasporti marittimi e per la salvaguardia della vita umana in mare.

La gradita visita è stata occasione per rinsaldare i proficui rapporti di collaborazione istituzionale, sui temi di comune interesse quali sicurezza portuale, pubblico soccorso e immigrazione. Al termine dell’incontro è stato consegnato al prefetto il tradizionale crest della Direzione Marittima.